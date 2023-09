FINUL : prolongation de la mission

Photo : YONHAP News

Sur fond de montée des tensions à la frontière israélo-libanaise, la mission de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) va être prolongée d’un an. Actuellement, 49 pays, dont la Corée du Sud qui a dépêché l’unité Dongmyung, y sont présents.Des soldats irlandais et libanais de la FINUL ont entamé un entraînement conjoint. Ils procèdent, à chaque fois, à un type de manœuvre différent. Objectif : permettre aux forces libanaises de renforcer leur capacité de protéger leur pays de manière indépendante, même dans une situation tendue avec les nations voisines. Andrea Tenenti, le porte-parole de la FINUL, a déclaré que l’un des principaux enjeux de la résolution onusienne 1701 était de soutenir l’armée libanaise et coopérer avec elle.Rappelons que le Conseil de sécurité de l’Onu vote tous les ans pour décider de la prolongation ou non du mandat de sa force dans l'Etat du Proche-Orient. Il a adopté, cette année encore, une résolution prolongeant d’un an la mission de la FINUL. Toutefois, des voix contre ces activités indépendantes dans le pays ont retardé cette prise de décision.Le dirigeant de l’organisation chiite Hezbollah avait mis en question, le 29 août, les opérations onusiennes. Hassan Nasrallah a affirmé que des forces étrangères se déplaçaient au Liban sans permission, ni délibération avec le gouvernement ou l’armée local.