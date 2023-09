Ambassadeur russe en Corée du Nord : la participation de Pyongyang aux exercices militaires Moscou-Pékin jugée appropriée

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur russe en Corée du Nord a déclaré qu’il serait approprié d’autoriser cette dernière à se joindre aux exercices militaires conjoints entre la Russie et la Chine. Alexander Matsegora a fait part samedi dernier de son opinion personnelle durant une interview avec l’agence de presse russe TASS. Il a toutefois indiqué ne pas connaître l’état de préparations de ces manœuvres.Pour rappel, en juillet dernier, le ministre russe de la Défense a rencontré le dirigeant nord-coréen à Pyongyang. Lors de leur tête-à-tête, ils se seraient mis d’accord pour une coopération militaire.A Séoul, lors d’un briefing au Parlement, tenu le mois dernier, le Service national du renseignement (NIS) a fait savoir que Sergueï Choïgou aurait proposé à Kim Jong-un la vente d’armements et de missiles, ainsi que des entraînements combinés.En ce qui concerne les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies contre le royaume ermite, le haut diplomate russe a affirmé qu’elles n’empêcheraient pas le renforcement des relations entre Moscou et Pyongyang. Avant de les qualifier d’« inefficaces ».