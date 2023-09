Voyages des Chinois en groupe : Séoul supprime les frais de commission pour les visas

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen dispensera les groupes de touristes chinois de payer les frais de commission lors de la délivrance de leurs visas électroniques jusqu’à la fin de l’année. Il s’agit de l’un des principaux moyens pour redynamiser leurs visites au pays du Matin clair. Ils ont été annoncés aujourd’hui lors d’une réunion présidée par le vice-Premier ministre à l’Economie.Choo Kyung-ho a fait part de l’objectif d’attirer 1,5 million de Chinois au deuxième semestre, soit trois fois plus que le chiffre recensé au cours des six premiers mois de l’année.Séoul compte également multiplier les vols reliant les deux nations. Ce n’est pas tout. Il prévoit de simplifier la procédure de remboursement des taxes dans les magasins. A partir de l’an prochain, le montant minimum pour profiter de cette restitution sera baissé à 15 000 wons, l’équivalent de 11 euros, contre 30 000 wons actuellement. La somme maximale pouvant être récupérée immédiatement passera de 500 000 à 700 000 wons, soit de 352 à 492 euros.En outre, plus de 250 000 commerçants affilés, situés sur les principaux sites touristiques, introduiront des applications de paiement chinoises comme Alipay.