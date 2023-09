Météo : chaleur et averses ce lundi

Photo : YONHAP News

Septembre a commencé et pourtant les températures estivales sont toujours d’actualité, ici, en Corée du Sud. Les 30°C ont été atteint sur quasiment tout le territoire ce lundi, et des avertissements de vague de chaleur ont été émis dans plusieurs régions, notamment dans la province de Chungcheong du Sud et dans le sud-ouest.Selon les relevés de Météo-Corée, Séoul a enregistré 29°C, Daejeon et Busan 30°C, Daegu et l’île méridionale de Jeju 31°C et Gwangju 32°C, la maximale.Par ailleurs, le temps n’a pas été idéal, assez lourd dès ce matin. Les nuages ont dominé le ciel et des épisodes de pluie ont été recensés dans le nord. La carte météorologique de l’après-midi est en revanche sans appel : des averses sur tout le pays, excepté le littoral est. Ces dernières devraient être comprises entre 5 et 40 mm.