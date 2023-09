Yoon Suk-yeol s’envole pour les sommets de l’Asean et du G20

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’envole aujourd’hui pour Djakarta, la capitale de l’Indonésie, où s’ouvrira aujourd’hui une série de sommets entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et ses partenaires.Après ces réunions qui s’achèveront jeudi, Yoon Suk-yeol sera reçu le lendemain par son homologue Joko Widodo pour un entretien en tête-à-tête.Puis, le chef de l’Etat sud-coréen se dirigera vers New Delhi en Inde pour assister au sommet du G20, qui s’y tiendra samedi et dimanche. L’occasion pour lui de souligner la nécessité de respecter l’ordre international fondé sur des règles, de restaurer la paix en Ukraine et de l’aider à se reconstruire, ainsi que d’établir une régulation éthique internationale du numérique. Il présentera en même temps les moyens de son pays de lutter contre le changement climatique.En marge de cette grand-messe annuelle des leaders des 20 plus grandes économies du monde, le président Yoon doit aussi rencontrer ses homologues de plusieurs Etats, en petit groupe ou à deux. La coopération visant à diversifier les chaînes d’approvisionnement sera au cœur de leurs discussions. Il en profitera pour solliciter leur soutien à la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.Tout au long de ses déplacements, le numéro un du pays du Matin appellera les chefs d’Etat ou de gouvernement réunis à donner une réponse ferme aux provocations atomique et balistique de la Corée du Nord et à travailler main dans la main pour la dénucléariser. Il doit alors préciser les mesures en ce sens. Il s’agit d’appliquer scrupuleusement les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies contre le pays communiste et de couper ses sources de revenus.Le voyage présidentiel sera également placé sous le signe de l’économie. Il ne sera cependant pas cette fois accompagné d’une délégation en la matière.