Le président sud-coréen prêt à relancer la coopération Séoul-Pékin-Tokyo

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a accordé une interview écrite à un média de l’Indonésie, pays hôte du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et des réunions connexes.Dans cet entretien publié aujourd’hui, le dirigeant sud-coréen a annoncé qu’il ne compterait pas ses efforts pour remettre sur les rails la coopération entre son pays, le Japon et la Chine. Pour lui, le sommet entre ces trois Etats et l’Asean devient maintenant un mécanisme essentiel de la collaboration en Asie orientale et afin d’élargir « sa profondeur et sa largeur », les trois principaux pays d’Asie du Nord-est doivent d’abord travailler main dans la main.Sur le resserrement de la coopération tripartite Séoul-Washington-Tokyo, le président Yoon a tenu à rappeler que ce nouveau partenariat de l’Indopacifique ne vise pas un Etat en particulier, mais que son enjeu consiste à promouvoir la liberté, la paix et la prospérité non seulement dans la région, mais aussi dans le monde entier.L’occupant du Bureau présidentiel de Yongsan a également souligné l’importance de la collaboration entre son pays et l’Asean en matière économique et sécuritaire, les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang représentant désormais une menace directe et existentielle pour les nations de l’association aussi.Sur le volet économique, Yoon a fait part de sa volonté d’élargir la coopération avec l’Asean tout particulièrement dans les domaines du numérique, des nouvelles énergies renouvelables, des véhicules électriques et des villes intelligentes.