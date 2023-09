Photo : YONHAP News

« The Girls » du groupe féminin sud-coréen Blackpink occupe le trône du classement iTunes Top Song dans 30 pays différents. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, sa maison de disques et agence de promotion. Selon YG Entertainment, il est assez rare qu’une bande originale d’un jeu en ligne connaisse un tel succès.Ecrite et composé par Jennie et Rosé, « The Girls » parle d’une vie à la fois autonome et courageuse.L’heureux quartette prépare actuellement son dernier concert dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée « Born Pink ». Il est prévu les 16 et 17 septembre prochains au Gocheok Dome à Séoul.