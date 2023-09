NYT : Kim Jong-un échangera bientôt avec Poutine sur d’éventuelles ventes d’armes en Russie

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen se rendra bientôt en Russie pour discuter de la vente d’armes à Moscou avec Vladimir Poutine. C’est ce qu’a rapporté hier le New York Times.A en croire un responsable de l’administration de Joe Biden, cité par le quotidien américain, Kim Jong-un étudie la possibilité de le faire dans le courant du mois, en allant à Vladivostok à bord d’un train blindé. Et les deux leaders semblent vouloir échanger sur les livraisons des armes que le Kremlin doit utiliser dans la guerre avec l’Ukraine.Sur la date de leur rencontre, le quotidien estime qu’elle aura lieu après le 9 septembre, le jour anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, plus précisément en marge du Forum économique oriental, qui s’ouvrira le lendemain à Vladivostok.A ce propos, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche a affirmé à un correspondant de la KBS à Washington avoir obtenu l’information, selon laquelle l’homme fort de Pyongyang souhaite « poursuivre les négociations avec notamment un échange diplomatique au plus haut niveau ».Adrienne Watson a alors évoqué le fait que lors de son déplacement au Nord en juillet, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a persuadé le royaume ermite d’exporter ses obus d’artillerie vers Moscou, et que Washington continue de mettre en garde ouvertement les deux nations contre leurs pourparlers en la matière.Par ailleurs, un responsable du gouvernement américain a évoqué la possibilité que Poutine transfère à Pyongyang les technologies de pointe liées au satellite et au sous-marin nucléaire en contrepartie de missiles antichars et d’obus.Toujours selon le New York Times, fin août, une délégation de 20 responsables du régime de Kim Jong-un s’était rendue d’abord en train à Vladivostok, où elle a pris l’avion à destination de la capitale russe. Ce voyage illustre que le numéro un nord-coréen envisage sérieusement une visite en Russie.Le département d’Etat américain a appelé les deux alliés à arrêter immédiatement leur trafic d’armes, qui viole les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Quant au ministère sud-coréen des Affaires étrangères, il a déclaré, au cours d’un briefing régulier, que la coopération militaire Pyongyang-Moscou, qui nuit à la paix et à la stabilité mondiales, ne devrait en aucun cas avoir lieu.