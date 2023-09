BOK : le PIB réel progresse de 0,6 % au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) réel et celui nominal se sont accrus de 0,6 et de 0,9 % respectivement par rapport aux trois premiers mois de l’année. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK). Ces chiffres, encore provisoires, sont identiques à ceux des premières estimations avancées en juillet par l’institution.Pourtant, tous les secteurs d’activité, à l’exception des investissements dans les biens d’équipement, ont enregistré un recul. Par exemple, la consommation privée et celle des administrations publiques ont diminué de 0,1 et 2,1 %. S’agissant des échanges commerciaux, les exportations et les importations ont diminué de 0,9 et 3,7 %.En ce qui concerne le revenu national brut (RNB) réel, il a régressé de 0,7 %. Quant au déflateur du PIB, indicateur permettant de mesurer l’évolution des prix, il a augmenté de 0,5 % sur un an.