Sergueï Choïgou : Moscou et Pyongyang discutent de l’organisation des exercices militaires conjoints

Photo : YONHAP News

Le rapprochement entre Pyongyang et Moscou sur le plan militaire s’intensifie.Le New York Times a évoqué hier la possibilité d’une visite de Kim Jong-un en Russie pour discuter des ventes d’armes. Ce même jour, le ministre russe de la Défense a affirmé que les deux pays discutaient de l'éventualité d'effectuer des exercices militaires conjoints.Selon les agences de presse locales TASS et Sputnik, Sergueï Choïgou en a fait part lors d’un échange avec des journalistes à Sotchi, une ville côtière de la mer Noire.A ce propos, le renseignement sud-coréen (NIS) a annoncé hier devant la commission compétente du Parlement que lors de son voyage au royaume ermite en juillet, le chef de la défense russe aurait officiellement proposé à Kim Jong-un des manœuvres tripartites avec la Chine.Dans une interview avec l’agence TASS deux jours plus tôt, l’ambassadeur russe à Pyongyang a lui aussi indiqué « trouver pertinente l’idée de la participation du Nord aux entraînements sino-russes ».Par ailleurs, la présidence américaine a annoncé le 30 août que les négociations entre la Corée du Nord et la Russie visant les livraisons d’armes « progressaient activement », et que leurs dirigeants avaient échangé des lettres personnelles dans lesquelles ils avaient promis de resserrer la coopération bilatérale.Le Kremlin n’a pas caché cette relation étroite avec le Nord. En effet, il a récemment précisé que les deux nations entretenaient de bonnes relations, celles de respect mutuel, et qu’elles espéraient les développer davantage.