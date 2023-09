Prix à la consommation : augmentation de 3,4 % en août

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, l’inflation qui semblait ralentir est fortement repartie à la hausse en août 2023. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), les prix à la consommation ont grimpé le mois dernier de 3,4 % en glissement annuel. Il s’agit d’une première augmentation de plus 3 % en trois mois. En effet, ces derniers temps, l’indice a continué de fléchir de 4,8 % en février à 2,3 % en juillet, en passant par 2,7 % en juin.Cette hausse remarquable s'explique tout d’abord par la majoration des prix des produits agricoles qui semblaient pourtant stables. Ces derniers qui n’avaient progressé que de 0,3 % en juillet, sont montés de plus de 5 % le mois suivant en raison des fortes pluies et de la canicule. Ce sont surtout les fruits qui ont coûté plus chers qu’avant. Un bond de 30 % pour les pommes et de 20 % pour les pêches.Le ralentissement de la baisse des cours du pétrole en serait aussi la cause, selon les analyses du Kostat. Le mois dernier, les prix des produits pétroliers ont diminué de 11 % par rapport à un an plus tôt. A titre de comparaison, ils avaient chuté de 25,9 % en juillet, enregistrant le déclin le plus marqué depuis le début de la publication de ces statistiques.Dû au relèvement des prix des services publics, les habitants du pays du Matin clair ont reçu des factures d’électricité, de gaz ou d’eau plus salées. Ils ont dû payer 21 % de plus comparé à il y a un an. Ce qui a également déjà été le cas en juillet.La Banque de Corée (BOK), la banque centrale sud-coréenne, prévoit que les prix à la consommation en septembre seront similaires ou supérieurs à ceux du mois d’août, d’autant plus que le pays célébre bientôt Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. Elle estime aussi qu’ils devraient fluctuer autour de 3 % en fin d'année.