Météo : alerte canicule sur une large partie du pays

Photo : YONHAP News

Ce mardi, le ciel s’est légèrement découvert et le mercure est monté, obligeant les autorités à décréter des alertes canicule.Le temps n’a pas été, certes, le plus radieux, mais une amélioration a pu être observée. Les nuages du jour ont laissé par moment le soleil pointer le bout de son nez. A Séoul notamment, quelques éclaircies ont eu lieu dans l’après-midi. Néanmoins, des averses, de 5 à 40 mm, ont tout de même touché le nord du territoire. La capitale, la partie sud-est de la province de Gyeonggi et les régions centrales ont également essuyé des épisodes de pluie. A noter que le ciel a été plus sombre dans le nord-est.Concernant les températures, elles ont enregistré des valeurs hautes pour la saison. En effet, plusieurs villes, dont Séoul, Gwangju, Daegu ou encore Busan ont atteint les 32°C. Quasiment toutes les autres ont été au-dessus des 30°C. Gangneung fait partie des exceptions, avec 27°C, la minimale de la journée.Dans ce contexte, Météo-Corée a émis de nombreuses alertes canicule à travers le pays et principalement dans le sud-ouest.