Sommets de l'Asean et du G20 : Yoon Suk-yeol se rend en Indonésie et en Inde

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est envolé aujourd’hui pour une série de sommets entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et ses partenaires en Indonésie et celui du G20 en Inde.A Djakarta, la capitale indonésienne, Yoon Suk-yeol doit rencontrer jusqu’au 8 septembre les dirigeants de l’Asean dans le cadre de trois conférences : le sommet Corée du Sud-Asean, celui entre celle-ci et les trois principaux pays de l’Asie du Nord-est, à savoir la Corée du Sud, la Chine et le Japon, ainsi que le sommet de l’Asie orientale (EAS).Dans une interview écrite avec un média indonésien publié aujourd’hui, le chef de l’Etat du pays du Matin clair a annoncé sa volonté d’étoffer la coopération et la solidarité stratégique avec l’Asean. Dans le même temps, il a proposé aux membres de celle-ci une réponse ferme aux provocations nucléaire et balistique de Pyongyang, qui selon lui, représentent une menace existentielle pour eux aussi.Le numéro un sud-coréen a également manifesté son intention de restaurer la coopération tripartite Séoul-Pékin-Tokyo, indiquant que celle-ci est un préalable à l’élargissement de la largeur et de la profondeur de la collaboration entre l’Asie du Sud-est et celle de l’Est. Il aurait ainsi voulu appeler l’empire du Milieu à coopérer aussi avec ses voisins sud-coréen et nippon. Hier, le président Yoon l’avait incité à jouer un rôle constructif dans la dénucléarisation de son allié nord-coréen.C’est dans cette optique que la question de la souveraineté des îlots et atolls de la mer de Chine méridionale ne sera pas abordée lors des sommets de Djakarta. Un sujet brûlant, Pékin et certains pays membres de l’Asean se disputant sur leur souveraineté.Et lors de la grand-messe annuelle des leaders des 20 plus grandes économies du monde qui se tiendra à New Delhi, le sud-Coréen soulignera la nécessité de respecter l’ordre international fondé sur des règles et évoquera aussi la question nord-coréenne.En Indonésie et en Inde, Yoon aura au moins 14 entretiens en petit groupe ou à deux avec les chefs d’Etat ou de gouvernement présents aux réunions. Leurs discussions seront consacrées à l’élargissement des chaînes d’approvisionnement, entre autres.Un tête-à-tête avec Xi Jinping n’aurait cependant pas lieu, le président chinois ne semblant pas participer au sommet du G20. Il est pourtant évoqué la possibilité d’une « communication » avec son Premier ministre Li Qiang.