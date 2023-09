Produits de la mer : augmentation du fonds public visant à relancer la consommation

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures visant à booster la consommation des produits de la mer. Il s’agit de débloquer une enveloppe supplémentaire de 80 milliards de wons, soit près de 60 millions d’euros, et d’élargir aussi la réduction de leur prix. Le total de ce fonds va donc passer à 144 milliards de wons, contre 64 milliards précédemment.En ce qui concerne le rabais des cours des produits halieutiques, les consommateurs pourront les acheter avec une remise de 60 % au maximum, contre 50 % actuellement, en ligne et dans les supermarchés, et ce à partir de lundi prochain. De même, il sera possible de profiter d’une réduction de 40 % en utilisant un bon d’achat appelé « Onnuri » largement utilisé dans les marchés traditionnels.Le vice-ministre des Affaires maritimes et de la Pêche Park Sung-hoon, qui a annoncé ces nouvelles mesures, a promis que l’exécutif mobiliserait tous les moyens possibles pour assurer la sécurité de ces produits et pour relancer leur consommation.Interrogé, lors d’un briefing, sur l’éventuel remplacement des « eaux contaminées » de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon par une autre appellation, Park a expliqué que l’exécutif prendrait la décision là-dessus en tenant compte des opinions de toutes les filières concernées.A la question de savoir si le gouvernement de Tokyo peut déposer une nouvelle plainte devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour obtenir l'annulation de l’interdiction des importations sud-coréennes des produits de certaines régions proches de Fukushima, un directeur général du ministère de la Sécurité des aliments et des médicaments (MFDS) a répondu ne pas pouvoir dire que cela sera juridiquement impossible.