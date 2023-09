Portable : le taux de distribution s’élève à 71 % à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le taux de distribution de téléphone portable s’élève à 71 % à Pyongyang. C’est ce que révèle une étude que le ministère sud-coréen de la Réunification a menée sur l’économie, la société et la politique de la Corée du Nord.Si on regarde un peu plus ses résultats dévoilés hier, il est vrai que sept habitants de la capitale nord-coréenne sur dix utilisent un portable, mais ce taux baisse à moitié en province. Idem concernant la propagation des appareils électroniques ou électroménagers. A Pyongyang, 58,3 % des gens possèdent un ordinateur, 84,7 % une télévision en couleur et 72,6 % un réfrigérateur. Tandis que dans les régions frontalières, seules 16,4 % de la population ont un ordinateur, 67,2 % une télé, et enfin 24,8 % un frigo.Cette enquête a été réalisée auprès de 3 415 nord-Coréens qui se sont réfugiés au Sud après 2011.