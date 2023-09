Photo : YONHAP News

A l’occasion du 50e anniversaire de sa fondation, la KBS a préparé un concert spécial intitulé « Blackbox on Earth » ou « La boîte noire sur la Terre ». Son objectif est d’avertir la population des conséquences de la crise climatique. Il sera diffusé, le 9 octobre prochain, sur la chaîne KBS2. C’est ce qu’a annoncé, lundi, la maison-mère de KBS WORLD Radio.Au programme : six spectacles de musique tournés sur six sites différents, en Corée du Sud ou à l’étranger, menacés par le changement de climat. Y ont participé Choi Jung-hoon, le vocaliste de Jannabi, le groupe de rock moderne YB dirigé par Yoon Do-hyun, le chanteur-pianiste francophone Jung Jae-hyung ou encore Hoshi qui est membre du groupe Seventeen. Pour cela, Choi est, par exemple, allé chanter dans le pôle Sud.