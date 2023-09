Sondage : la cote de popularité du président Yoon baisse de 3,9 points

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République Yoon Suk-yeol s’est établie à 34,1 %. C’est ce que révèle un sondage mené par l’institut Metrix auprès de 1 000 adultes, les 2 et 3 septembre à la demande de l'agence de presse Yonhap et Yonhap News TV. Il s’agit d’un recul de 3,9 points en glissement mensuel. L’opinion négative a, quant à elle, progressé de 5,7 points pour s’établir à 58,0 %.Comme lors de l’enquête précédente effectuée les 5 et 6 août derniers, les sondés ayant approuvé la gestion du chef de l’Etat ont expliqué leur soutien en citant les questions diplomatiques et sécuritaires, avec 51,2 %. Quant à l'opinion inverse, sa première raison a été la politique étrangère et sécuritaire, avec 28,2 %. Elle est suivie de l’économie et de la vie du peuple avec 25,6 %.Interrogés aussi sur pour quel parti ils voteraient si les prochaines élections législatives, prévues en avril 2024, devaient avoir lieu demain, 30,5 % des questionnés ont choisi le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle. Il s’agit d’une baisse de 0,8 point par rapport au sondage d’août. Le Minjoo, la première force de l'opposition de centre-gauche, s’est placé juste derrière avec 29,9 %, enregistrant une hausse de 2,5 points.Le taux de confiance de l’enquête est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.