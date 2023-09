Yoon Suk-yeol rencontre des ressortissants sud-coréens à Djakarta

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé mardi après-midi à Djakarta, la capitale de l’Indonésie, où il participe à des sommets entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et ses partenaires. Pour la première étape de sa visite, Yoon Suk-yeol a rencontré des ressortissants sud-coréens. A cette occasion, il leur a demandé d'œuvrer ensemble pour permettre à la Corée du Sud de concrétiser sa vision de devenir un pays pivot mondial qui assure ses responsabilités et ses contributions au sein de la communauté internationale.Devant les expatriés, le chef de l'Etat a affirmé que Séoul pourra contribuer davantage à la liberté, à la paix et à la prospérité dans le monde en jouant un rôle encore plus actif. Il a également évoqué la création de l'Administration des ressortissants sud-coréens à l'étranger, qui a vu le jour en juin dernier. Avant de s'engager à apporter un soutien accru à la nouvelle génération d’expatriés pour qu'ils puissent s'épanouir tout en développant leur identité coréenne dans un contexte multiculturel.Le numéro un sud-coréen a aussi souligné le développement des relations entre son pays et l'Indonésie, établies il y a 50 ans. Il a rappelé que le volume d'échanges commerciaux entre les deux nations est passé de 200 millions à 26 milliards de dollars l'année dernière, que de nombreux étudiants indonésiens apprennent la langue coréenne, et que des centaines de milliers de sud-Coréens visitent le pays d’Asie du Sud-est chaque année.Le président Yoon prendra part aujourd'hui au sommet de l'Asean+3 (la Corée du Sud, la Chine et le Japon). Demain, il assistera au sommet de l'Asie orientale (EAS) et, vendredi, il tiendra un sommet avec son homologue indonésien Joko Widodo.