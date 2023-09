Parlement : deuxième journée de questions au gouvernement

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale entame aujourd'hui la deuxième journée de questions au gouvernement, consacrée à la diplomatie, à la réunification et à la sécurité nationale.Un bras de fer s'annonce entre le pouvoir et l'opposition sur le dossier du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, devrait exhorter le camp adverse à arrêter de propager des rumeurs scientifiquement infondées afin de ne plus porter préjudice au secteur de la pêche. Le Minjoo, le premier parti de l'opposition, devrait continuer, pour sa part, d'alerter l'exécutif sur les risques pour la santé du peuple que présente l'action menée par l’archipel.D'autres sujets tels que le projet de déplacement de la statue du militant indépendantiste Hong Beom-do, la politique de réunification de l’administration de Yoon Suk-yeol, ainsi que le renforcement de la coopération Séoul-Washington-Tokyo prôné par le président de la République devraient également être abordés lors de cette séance.Par ailleurs, le Minjoo organisera ce soir dans l'enceinte de l'Assemblée nationale une projection du film « The Battle: Roar to Victory ». Ce long-métrage réalisé par Won Shin-yeon jette la lumière sur la bataille qui a lieu en 1920 en Mandchourie entre des combattants indépendantistes coréens, commandés par Hong, et les forces japonaises. Lee Jae-myung, le chef de la première formation de centre-gauche, qui est à la septième journée de sa grève de la faim, ainsi que des membres de la direction, des députés et des adhérents du parti, y sont attendus.