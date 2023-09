Budget 2024 : le gouvernement accordera plus de 1 200 milliards de wons à l’IA

Photo : Getty Images Bank

Le gouvernement va accorder une enveloppe de plus de 1 200 milliards de wons, soit 839,6 millions d’euros, au développement des technologies et des services liés à l’intelligence artificielle (IA) pour le budget 2024. Il s’agit d’un bond de 15,8 % par rapport aux 1 000 milliards de wons débloqués cette année.Le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances a précisé aujourd’hui le montant lors d’un forum sur l’économie numérique. Kim Byoung-hwan a déclaré que cette somme permettrait aux sud-Coréens d’appliquer le numérique non seulement dans les domaines professionnels, tels que le droit et l’administration fiscale, mais aussi dans leur vie quotidienne, comme la médecine et les soins de santé.Le haut officiel a fait savoir également que Séoul réviserait les règles empêchant l’innovation. Avant de souligner que l’exécutif et la population devraient réfléchir ensemble sur les règles de l’éthique dans l’ère de l’IA. Il n’a pas oublié non plus de mettre l’accent sur la nécessité d’établir un ordre numérique libre et juste pour que le pays du Matin clair puisse devenir un leader dans le domaine du numérique.Par ailleurs, le gouvernement prévoit d’augmenter le budget dédié au fonds de fonds jusqu’à 1 000 milliards de wons et d’en créer un de plus de 2 000 milliards de wons avec le secteur privé afin de stimuler les start-ups locales.