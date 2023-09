Suneung : 475 000 candidats passent un bac blanc

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, quelque 475 000 élèves de terminale ou diplômés des études secondaires ont passé un test blanc organisé dans plus de 2 000 lycées et instituts privés habiletés à travers le pays. Cet examen, destiné aux postulants à l'édition 2024 du suneung, l’équivalent du baccalauréat, est la première épreuve blanche organisée depuis l'annonce des autorités concernant l'exclusion des questions dites « tueuses » à l’examen d’entrée à l’université.L'Institut des programmes scolaires et de l'évaluation (KICE) a fait savoir que les épreuves qui se déroulaient ce mercredi ne contenaient pas de questions d'un niveau de difficulté extrême. Avant d’ajouter qu’elles permettraient d'évaluer de manière discriminante les compétences scolaires des candidats tout en restant focalisé sur les sujets traités dans le programme de l’enseignement public. L'organisme a ajouté que cette stratégie d'élaboration devrait contribuer à un redressement de l'éducation nationale.Toujours selon le KICE, le contenu des manuels d’apprentissage d’EBS, la chaîne de télévision éducative, y compris des textes ou des tableaux, a été exploité à hauteur de 50 % dans l'élaboration de ce test blanc.Les épreuves blanches pour le suneung se tiennent deux fois par an, en juin et septembre. Le corrigé de l'examen d'aujourd'hui sera publié le 19 septembre, et les notes seront communiquées aux élèves le 5 octobre.Quant au suneung 2024, il se tiendra le 16 novembre prochain.