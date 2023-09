Concours IA : des jeunes talents présentent des idées brillantes

Photo : YONHAP News

Plusieurs idées brillantes de futurs jeunes talents ont attiré l’attention lors d’un concours d’intelligence artificielle (IA), organisé récemment par PoscoDX, une entreprise spécialisée dans le domaine.Parmi elles, un système de secours via l'IA développé par trois lycéens. Voici comment cela fonctionne. Une poupée dans une petite piscine se débat dans l’eau. Une fois ses mouvements détectés, une bouteille en plastique est lancée. Un de ses développeurs, Kim Won-ho, en terminale au lycée Buksam à Chilgok, dans la province de Gyeongsang du Nord, a expliqué que des caméras à intelligence artificielle pourront se déplacer pour détecter les gens tombés à l’eau, puis le système permettra de lancer une bouée.Une autre invention fournit des conseils vocaux pour s’habiller en fonction du temps. Tout ce qu’il faut faire est de prendre en photo ses vêtements. Han Chang-hoon, en deuxième année du lycée Shindo à Busan, l’a conçue pour les personnes atteintes de déficience visuelle qui ont du mal à distinguer les couleurs ou les motifs.Ce sont toutes des applications présentées par de jeunes adolescents pour aider les individus en difficultés et rendre la vie plus confortable. L’événement a vu le nombre de candidats atteindre les 400. Des experts ont servi de mentors aux sept équipes sélectionnées pendant deux mois. Park Seong-chan, chercheur du groupe des technologies de l’IA à PoscoDX, n’a pas tari d’éloges à l’égard des participants, en affirmant qu’ils ont bien fusionné un matériel et un logiciel pour présenter un produit.