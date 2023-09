Livraison d’armes à Moscou : Washington avertit Pyongyang qu'il risque de payer cher

Photo : Associated Press

Washington a averti Pyongyang qu’il payerait cher s’il fournissait à Moscou des armes destinées à la guerre en Ukraine.A la Maison blanche, d’abord. Tout en affirmant que la Corée du Nord et la Russie menaient actuellement des discussions actives sur d'éventuelles transactions, le conseiller à la sécurité nationale a déclaré, hier lors d’un briefing, que les Etats-Unis continueraient d'exhorter le régime de Kim Jong-un à respecter ses engagements publics et à ne pas livrer à son traditionnel allié des armes pour tuer les civils et pour attaquer des réservoirs de céréales ainsi que des infrastructures de chauffage dans le pays ravagé par l’invasion. Avant d’ajouter que s’il passe à l’acte, il finira par se faire expier.Interrogé sur les intentions du royaume ermite cachées derrière ses tractations avec le Kremlin, Jake Sullivan s'est contenté d'indiquer que l’administration de Joe Biden chercherait des opportunités afin de le dissuader d'entreprendre une telle démarche. Toujours d’après lui, « cela en dit long que la Russie soit obligée de se tourner vers un pays comme la Corée du Nord pour renforcer ses capacités militaires ».De son côté, le porte-parole du département américain de la Défense Patrick Ryder a déclaré qu'une livraison d'armes de Pyongyang à Moscou constituerait non seulement une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, mais que cela aggraverait aussi la souffrance infligée par l'invasion russe au peuple ukrainien.Dans ce contexte, la Russie a confirmé la participation du président Vladimir Poutine, le 12 septembre prochain, au Forum économique oriental à Vladivostok. A la question d’un journaliste qui voulait savoir si les préparatifs pour un sommet Pyongyang-Moscou sont en cours, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a répondu qu’il ne pouvait pas confirmer et qu’il n’avait rien à dire à ce sujet.Retour aux USA. La White House s’est abstenue de commenter la nature tout comme la quantité d’armes que la Corée du Nord va livrer à son allié russe. Mais à Washington DC, les yeux vont se river vers Vladivostok, car si Kim Ⅲ et Poutine se retrouvent, cela risque d’aboutir à une coopération militaire de grande envergure.