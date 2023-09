Sommet Corée-Asean : Séoul s’engage à renforcer le partenariat avec l'organisation asiatique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a fait part de sa volonté de renforcer le partenariat avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et de déployer les stratégies régionales basées sur la coopération Séoul-Washington-Tokyo. Yoon Suk-yeol a tenu aujourd’hui ces propos lors du sommet Corée-Asean tenu à Djakarta, en Indonésie.Le numéro un sud-coréen a estimé que l’« initiative sur la solidarité entre la Corée du Sud et l’Asean », annoncée l’an dernier, avait contribué à élargir la collaboration bilatérale.Quant au sommet de Camp David, organisé en août dernier, le chef de l’Etat sud-coréen l’a qualifié d’ouverture d’une nouvelle ère de coopération entre le pays du Matin clair, les USA et le Japon. Il a expliqué que les trois nations étaient convenues d’ajuster chacune leurs stratégies liées à l’Indopacifique, en soutenant entièrement la structure régionale dirigée par l’Asean. Il a fait savoir ensuite qu’ils avaient lancé le « dialogue annuel entre Séoul-Washington-Tokyo et l’Indopacifique » et le « cadre de sécurité maritime Séoul-Washington-Tokyo ». Ce dernier a pour objectif de renforcer les capacités en matière de sécurité maritime des pays insulaires d’Asie du Sud-est et du Pacifique.Par ailleurs, le président Yoon a demandé aux chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’Asean de soutenir la candidature de Busan pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.Ce n’est pas tout. A Djakarta, le numéro un sud-coréen a tenu aujourd’hui un sommet avec le Premier ministre canadien. Il a profité de cette occasion pour remercier Justin Trudeau d’être venu, le 1er août, à l’aéroport d'Ottawa, afin de saluer en personne les secouristes sud-coréens venus en aide dans les opérations d’extinction des feux au Canada, avant leur retour. Le leader canadien a, pour sa part, exprimé de nouveau sa gratitude envers l’équipe de secours. Avant d’ajouter que Séoul et Ottawa coopèrent dans plusieurs domaines, y compris la mise en place des sanctions contre la Corée du Nord.