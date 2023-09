Météo : un début septembre estival

Photo : YONHAP News

La première semaine de septembre touche bientôt à sa fin, mais les conditions météorologiques laissent penser que la Corée du Sud est en pleine période estivale. Le thermomètre a, ce mercredi, de nouveau été très élevé pour la saison, à plus de 30°C sur les deux tiers du pays. Le soleil a également illuminé la majeure partie du territoire.Les températures ne semblent pas vouloir descendre sous les 30°C. Sur toute la moitié ouest, ainsi qu’à Andong, à Daegu et sur l’île méridionale de Jeju, cette barre a été franchie. De nombreuses villes, telles que Séoul, Suwon ou encore Gwangju, entre autres, sont montées jusqu’à 32°C. En revanche sur le littoral est, le mercure a été légèrement plus bas. Gangneung et Busan ont, par exemple, enregistré respectivement 27 et 29°C.Cette différence de températures s’explique notamment par les précipitations et les vents qui ont sévi aujourd’hui sur la côte orientale. Entre 5 et 20 mm sont tombés dans cette zone. Des averses, de 5 à 40 mm, ont également touché le sud-ouest, en particulier toute la province de Jeolla du Sud. L’intensité a été très variée selon les régions. Sinon, un ciel bleu, parsemé de quelques nuages par-ci par-là, a surplombé le reste du territoire.Météo-Corée prévoit un épisode de plusieurs jours de beau temps à partir de jeudi.