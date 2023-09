Transferts d’argent au Nord : Lee Jae-myung refuse de se présenter cette semaine devant le Parquet

Photo : KBS News

Les procureurs ont demandé publiquement au chef du Minjoo, la première force de l’opposition, de comparaître devant le Parquet entre jeudi et samedi, et ce, pour enquêter sur son éventuelle implication dans les transferts d’argent vers la Corée du Nord effectués par le groupe sud-coréen Ssangbangwool.Lee Jae-myung avait fait savoir plus tôt qu’il se présenterait entre les 11 et 15 septembre. Et, il a informé aujourd’hui le Parquet du district de Suwon de sa volonté de subir cette enquête le 12 septembre. Mardi prochain donc.Sa proposition a pourtant été rejetée. Les procureurs ont souligné que le patron du mouvement de centre-gauche avait déjà refusé deux fois l’assignation d’une investigation et que sa grève de la faim pourrait empêcher l’interrogatoire. Pour rappel, l’ancien avocat pour les droits de l’Homme a entamé cette dernière, le 31 août, pour une durée indéterminée afin de protester contre l’administration de Yoon Suk-yeol qui abuse, selon lui, de son pouvoir.Au sein de l’équipe chargée de l’enquête, certains affirment qu’il faudrait lancer un mandat d’arrêt. La direction du Parquet se montre néanmoins prudente. D’après celle-ci, vu que le patron du Minjoo n'a pas refusé d'être interrogé, la délivrance d'un mandat d'arrêt risque d'être difficile à obtenir. Compte tenu également de sa grève de la faim et de son état de santé, son apparition pourrait être repoussée au mois prochain.Par ailleurs, l'investigation sur des soupçons d'abus de confiance, liés à l’affaire Baekhyundong, avance elle aussi lentement.