Asean+3 : Yoon Suk-yeol appelle à l’arrêt de toute tentative de coopération militaire avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

A Djakarta, la capitale de l’Indonésie, le président sud-coréen a retrouvé hier les chefs d’Etat ou de gouvernement de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), de la Chine et du Japon pour un nouveau sommet annuel dit « Asean+3 ».A cette occasion, Yoon Suk-yeol a insisté sur la nécessité de cesser immédiatement toute tentative de coopération militaire avec la Corée du Nord, qui porte atteinte à la paix de la communauté internationale. Ces propos visent la Russie, sans la mentionner, qui semble négocier des livraisons d’armes de Pyongyang à Moscou. Il a aussi appelé au respect des sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu contre le royaume ermite, en rappelant une fois de plus que les transactions d’armes avec celui-ci sont illégales.Le dirigeant a également demandé à l’Asean, dont plusieurs Etats membres sont traditionnellement attachés au mouvement des non-alignés, de faire preuve de prudence, elle aussi, vis-à-vis de la Corée du Nord.Cependant, le président Yoon a fait pression sur l’empire du Milieu pour qu’il joue un rôle pour freiner son allié nord-coréen et lui a tendu à la fois la main. En effet, il lui a proposé de travailler ensemble pour couper les sources de revenus du Nord en empêchant celui-ci d’envoyer des travailleurs à l’étranger et de mener des cyberactivités.Le numéro un sud-coréen a également affirmé que son pays, le Japon et les Etats-Unis coordonneraient leur stratégie vis-à-vis de l’Asean, tiraillée par la rivalité entre Pékin et Washington. Il a toutefois proposé de tisser davantage des relations avec cette association via le resserrement de la collaboration Séoul-Pékin-Tokyo, qui selon lui, servira de tremplin pour un nouveau bond en avant dans ce sens.Par ailleurs, une rencontre entre Yoon et le Premier ministre chinois pourrait avoir lieu ce jeudi, au plus tôt. Li Qiang participe aux conférences à la place de Xi Jinping.Aujourd’hui, le chef de l’Etat sud-coréen doit aussi assister au sommet de l’Asie orientale (EAS), qui réunira les leaders de l’Asean, des Etats-Unis, de la Chine, et de l’Inde.