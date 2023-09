Washington vigilant à l’égard du rapprochement Pyongyang-Pékin-Moscou

Photo : YONHAP News

L'inquiétude monte aux Etats-Unis à cause du resserrement de la coopération sécuritaire entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie, et ce notamment après le sommet des dirigeants sud-coréen, américain et japonais, le mois dernier à Camp David.Effectivement, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche s’est exprimé sur une telle situation, en la qualifiant de « préoccupante ».Selon John Kirby, l’administration de Joe Biden est soucieux de l’approfondissement des relations sino-russes et continue de faire part de sa position à l’égard d’éventuelles ventes d’armes de Pyongyang à Moscou.Le haut responsable américain a alors expliqué que la Chine, elle, n’avait pas fourni d’armes létales à la Russie et que son président Xi Jinping avait aussi directement critiqué Vladimir Poutine.Le porte-parole du NSC a une nouvelle fois exhorté le régime de Kim Jong-un à ne pas participer à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine sous forme de livraisons d’armement.Kirby a toutefois indiqué que les contreparties souhaitées par le Nord en échange de ses obus ou munitions n’étaient pas encore claires. Avant d’ajouter que s’il s’agit par exemple du transfert des technologies militaires russes, cela représentera une grave menace pour la sécurité régionale.