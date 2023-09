75e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord : envoi des délégations chinoise et russe aux célébrations

Photo : YONHAP News

La Chine et la Russie enverront leur délégation respective aux célébrations du 75e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord, ce samedi, comme elles l’ont fait pour celles de l’armistice de la guerre de Corée, le 27 juillet dernier, fêté comme « jour de la victoire » au royaume ermite.Selon l’information relayée aujourd’hui par l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, la délégation de l’empire du Milieu y a été invitée par le comité central du Parti des travailleurs. Elle sera conduite par Liu Guozhong, vice-Premier ministre du Conseil des affaires de l'Etat, et participera à un défilé qui sera organisé à cette occasion.Lors du 70e anniversaire, Pékin avait dépêché une mission avec à sa tête, Li Zhanshu, à l’époque président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, le numéro trois du Parti communiste chinois. Il s’agissait d’un niveau hiérarchique plus élevé que celui de la prochaine délégation.Cela dit, Liu, connu comme expert de l’économie, pourra profiter de son prochain déplacement pour échanger sur la coopération économique entre les deux alliés.Pour le moment, on ne sait pas qui dirigera les délégués de Moscou. Il y a cinq ans, c’était la présidente du Sénat d’alors Valentina Matviyenko qui avait eu ce rôle.