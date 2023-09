La coordination continue pour l’éventuel sommet Kim-Poutine, selon un responsable russe

Photo : KBS News

La tenue du sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine se précise. Un responsable du gouvernement russe a déclaré hier à la NHK que la coordination en ce sens se poursuivait entre les deux pays.Selon la radiotélévision publique japonaise qui en a fait état aujourd’hui, le responsable russe a même détaillé que l’université fédérale d’Extrême-Orient, située sur une île au large de Vladivostok, était elle aussi envisagée comme lieu de rencontre.On a également appris que les deux nations étudiaient la possibilité d’une visite des deux leaders dans une base militaire dans l'Extrême-Orient russe.Pourtant, selon le même officiel, la Corée du Nord continue de revenir sur les résultats des concertations bilatérales. La coordination sur la date et le lieu du sommet doit donc encore continuer.De l’avis de beaucoup d’observateurs, si Kim et Poutine se retrouvent, ils discuteront des livraisons des armes nord-coréennes à la Russie.