Pyongyang et Moscou coordonnent la tenue du 2e sommet entre leurs dirigeants

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Russie continuent de se coordonner pour tenir un nouveau sommet entre leurs dirigeants à Vladivostok. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la NHK.D’après un responsable gouvernemental russe, cité par la radiotélévision publique japonaise, une université située sur une île au large de la ville dans l’Extrême-Orient russe est, elle aussi, envisagée comme lieu de la deuxième rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Leur premier tête-à-tête a eu lieu, également à Vladivostok. C’était en avril 2019.Un important dispositif de sécurité a d’ores et déjà été déployé autour de l’établissement en question, en l’occurrence l’université fédérale d’Extrême-Orient. Le diffuseur nippon a d’ailleurs annoncé que ses étudiants étaient invités, depuis mardi, à faire un test de dépistage du COVID-19.Si leur entrevue a lieu, les deux hommes devront échanger sur les ventes des armes nord-coréennes à la Russie pour leur utilisation en Ukraine.Lundi, le New York Times a rapporté que l’homme fort de Pyongyang envisageait un voyage en Russie dans le courant du mois. Le quotidien américain a alors évoqué la possibilité qu’il retrouve Poutine en marge du Forum économique oriental (EEF), qui se tiendra à Vladivostok du 10 au 13 septembre.Mardi, le Kremlin s’est refusé à commenter cette information. Il a néanmoins affirmé que son chef assisterait à l’assemblée générale du forum, prévue le 12.La Chine, elle, enverra à l'événement un de ses quatre vice-Premiers ministres, selon son ambassadeur à Moscou. C’est une information publiée par l’agence russe TASS. On ne sait toutefois pas lequel des quatre y sera présent.