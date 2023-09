EAS : Yoon Suk-yeol continue de fustiger Moscou et Pyongyang

Photo : YONHAP News

En voyage à Djakarta pour une série de rencontres liées à l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), le président sud-coréen a pris part aujourd’hui au sommet de l’Asie orientale (EAS). Une assise qui réunit les pays membres de l’Asean, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon, la Chine, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.Dans sa prise de parole, Yoon Suk-yeol est une fois de plus revenu sur le dossier nord-coréen. Effectivement, il a affirmé que les programmes de développement atomique et balistique de Pyongyang constituaient une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et à la fois une menace existentielle pour toutes les nations participant au sommet.Dans la foulée, le chef de l’Etat sud-coréen a souligné que tous les membres de l'Onu avaient l’obligation d’honorer les résolutions et que les cinq membres permanents du Conseil portaient une lourde responsabilité. Il visait explicitement l’un d’entre eux, la Russie, qui tente d’acheter des armes à Pyongyang en échange de sa coopération militaire et technologique.Hier, lors de son entrevue avec les leaders de l’Asean et de la Chine et du Japon (Asean+ 3), le président Yoon l’avait déjà fustigée indirectement. Il avait alors insisté sur la nécessité de cesser immédiatement toute tentative de coopération militaire avec la Corée du Nord, qui porte atteinte à la paix de la communauté internationale.Aujourd’hui, le numéro un sud-coréen a également appelé aux efforts pour couper les sources de recettes servant à financer le développement atomique du royaume ermite. Pour ce faire, il faudra empêcher celui-ci de dépêcher ses travailleurs à l’étranger, de dérober des cyberactifs et d’effectuer des transbordements en haute mer.Sur la question épineuse de la souveraineté des îlots de la mer de Chine méridionale, le président Yoon a fait part de son opposition au changement du statu quo par la force. Il a aussi promis une implication plus large de son pays dans l’établissement de l’ordre international fondé sur les valeurs universelles, et ce en s’appuyant sur la coopération tripartite Séoul-Washington-Tokyo dans l’Indopacifique.