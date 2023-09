Météo : grand soleil sur le pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Quel jeudi agréable. Les conditions météorologiques ont été quasi parfaites sur tout le pays du Matin clair. Un ciel éclairé et des températures élevées accompagnés d’une légère brise pour ne pas suffoquer à cause de la chaleur.Le soleil a donc été d’actualité toute la journée et sur tout le territoire. Quelques nuages ont tenté de jouer les trouble-fête dans le sud-est et sur l’île méridionale de Jeju, mais en vain.Concernant les températures, elles sont similaires à celles de la veille. Deux tiers du territoire, dont notamment toute la partie ouest, a culminé à plus de 30°C. Séoul et Gwangju ont enregistré la maximale, 32°C. L’est du pays, et principalement la côte, est resté sous ce seuil. Gangneung et Busan ont, entre autres, recensé respectivement 27 et 29°C. A noter que des avertissements canicule ont été émis dans les deux provinces de Jeolla.