Le Hangang Drone Light Show 2023 débute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

C’est ce soir que débute le Hangang Drone Light Show 2023. Selon la municipalité de Séoul, les spectacles de lumière se tiendront d’abord les 8, 15 et 22 septembre au parc Ttukseom Hangang situé dans l’arrondissement de Gwangjin. Puis, les 1er, 6, 13, 20 et enfin 27 octobre au même endroit.Tout commence à 19h. Pendant environ cinq minutes, les drones vont illuminer le ciel. Ces derniers vont ensuite laisser la place à des performances culturelles durant une heure, avant de revenir à 20 heures pour le show principal de dix minutes. C’est en raison de la capacité des batteries des engins que ces derniers vont apparaître au début et à la fin de la soirée. Toutes les informations détaillées sont disponibles sur la page instagram @seouldroneshow_official.La ville de Séoul ambitionne de faire de ce Hangang Drone Light Show un contenu touristique nocturne représentatif de la capitale.