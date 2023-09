Le poulet frit continue d’être l’encas favori des sud-Coréens

Photo : Getty Images Bank

Malgré la mauvaise santé de l’économie, le poulet frit reste l’encas numéro un en Corée du Sud. Appelé « chicken », ce plat peut se consommer accompagné de bière dans une petite rôtisserie de quartier ou se faire livrer à domicile.Selon une étude que KB Kookmin Card, une des plus grandes agences de carte de crédit du pays, a menée sur la consommation de poulet frit de ses utilisateurs, ces derniers ont dépensé 5,2 % de plus lors du premier semestre 2023 en glissement annuel. Il s’agit également d’un bond de 31 % comparé aux six premiers mois de l’année 2019.Attention, le montant moyen dépensé par les plus gourmands s’élèverait jusqu’à 80 000 wons, soit un peu moins de 60 euros, par mois. Et quand est-ce que les amoureux de la viande blanche la commandent le plus ? En semaine, c’est entre 19 et 20h. Quant au week-end, une heure plus tôt.