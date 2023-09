Le président sud-coréen s’entretient avec le Premier ministre chinois à Djakarta

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s’est entretenu, hier, avec le Premier ministre chinois Li Qiang, à Djakarta, où se déroule une série de rencontres liées à l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).Lors de ce tête-à-tête, qui a duré une cinquantaine de minutes, le numéro un de la Corée du Sud a déclaré que si le dossier nucléaire nord-coréen n’est pas résolu, la coopération Séoul-Washington-Tokyo ne peut qu’être renforcée. Avant d’ajouter qu’il souhaitait que Pyongyang ne soit pas un obstacle dans les relations Séoul-Pékin. Il n’a pas oublié non plus de demander à la Chine de jouer son rôle en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, le chef de l’Etat a également profité de cette occasion pour transmettre à l’empire du Milieu la proposition de tenir au plus vite un sommet Corée du Sud-Chine-Japon et ce au pays du Matin clair. Son interlocuteur chinois a fait savoir que Pékin va répondre positivement. Cette réunion à trois ne s’est pas tenue depuis fin 2019.