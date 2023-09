Photo : YONHAP News

L’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et les Philippines a été signé, hier, en Indonésie où une série de rencontres liées à l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) se tient, en présence des leaders des deux pays.Notons qu’il s’agit du cinquième ALE que Séoul conclut avec un membre de l’Asean, après la signature avec Singapour, le Vietnam, le Cambodge et l’Indonésie. Ensemble, ces cinq nations occupent 91 % du marché de la région.Dès l’entrée envigueur de cet accord, les droits de douane de 5 % sur les voitures « made in Korea » vont être supprimés.