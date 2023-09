Sommet Séoul-Djakarta : Yoon Suk-yeol va rencontrer ce matin Joko Widodo

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, en visite en Indonésie, où sont organisées plusieurs réunions liées à l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), tiendra ce matin un sommet avec son homologue indonésien Joko Widodo.Les deux chefs d’Etat discuteront des moyens de renforcer la coopération stratégique bilatérale dans les domaines de la diplomatie et de la défense, ainsi que le partenariat dans les secteurs industriels d'avenir tels que les véhicules électriques et les batteries.Etant donné que Djakarta accueille et préside cette année l’Asean, les deux dirigeants discuteront de la collaboration visant à exercer une pression sur les mouvements de coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie. De plus, l’application des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies contre le régime de Kim Jong-un sera également abordée.Il est également prévu que le renforcement de la collaboration dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels et les technologies de pointe fasse l'objet de discussions.Après cette entrevue, le président Yoon achèvera son programme de visite en Indonésie, puis s’envolera pour New Delhi en Inde pour le sommet du G20.