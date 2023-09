Pyongyang annonce avoir construit son premier sous-marin d'attaque nucléaire tactique

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, à la veille du 75e anniversaire de la fondation du régime nord-coréen, Pyongyang a annoncé la construction de son premier sous-marin d'attaque nucléaire tactique, baptisé « Hero Kim Kun-ok » (N°841), capable de mener une attaque atomique en mer.Ce nouveau submersible est présumé être une version améliorée de la classe Romeo d’environ 3 000 tonnes. Selon les photos publiées par les médias du pays communiste, il est équipé de tubes de lancement permettant de tirer des missiles balistiques. Il semble y en avoir six petits et quatre grands. De plus, il serait également susceptible de lancer des torpilles nucléaires « Haeil », en plus de missiles balistiques pouvant transporter des ogives atomiques.Lors de la cérémonie de lancement qui s’est tenue mercredi, le dirigeant nord-coréen a clairement indiqué que la construction de ce sous-marin visait à répondre à la puissance de ceux à propulsion nucléaire américains.Kim Jong-un a également annoncé que les submersibles de taille moyenne seraient convertis en sous-marins d'attaque capables de charger des armes nucléaires tactiques.