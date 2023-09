Photo : YONHAP News

Bientôt le fromage pourra être vendu, à la coupe, en petite quantité, dans les hyper-marchés ou dans les grands magasins en Corée du Sud. Le ministère sud-coréen de la sécurité des aliments et des médicaments (MFDS) a annoncé le projet de révision du règlement en la matière.Actuellement, ici, les consommateurs ne peuvent pas acheter des produits laitiers découpés ou mis dans un petit récipient sur place. Mais une exception a été accordée au fromage.D’après la MFDS, avec l’augmentation de la consommation du fromage et l’amélioration de l’hygiène dans le secteur de l’alimentation au pays du Matin clair, les produits non emballés préalablement et tranchés donc dans les lieux de vente seront autorisés.