Balance des comptes courants : excédent pour le troisième mois consécutif

Photo : YONHAP News

En juillet, la Corée du Sud a enregistré un excédent de la balance des comptes courants pour le troisième mois consécutif. Et ce grâce à une diminution beaucoup plus importante des importations par rapport aux exportations.Selon les statistiques provisoires publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le surplus des comptes courants s’est élevé, il y a deux mois, à 3,58 milliards de dollars. Cependant, le solde cumulé de l’excédent enregistré entre janvier et juillet était de 6,01 milliards de dollars. Il s’agit d’une chute d'environ 77 % par rapport à la même période l'année dernière.Selon les différentes catégorie, la balance commerciale est en excès pour le quatrième mois consécutif. En revanche, les exportations ont reculé pour le onzième mois d'affilée, notamment dans les secteurs du pétrole, des semi-conducteurs, de la chimie et de la sidérurgie. Toutefois, les expéditions de voitures ont augmenté de 15,7 % par rapport à l'année dernière.Les achats à l’étranger ont chuté de 22,7 % : de 46,15 milliards à 13,59 milliards de dollars. La baisse des prix des importations d'énergie a entraîné une dégringolade de 35,7 % de celles de matières premières par rapport à l’an dernier. Celles des biens d'équipement et de produits de consommation ont également diminué respectivement de 12,5 et 12,1 %.Quant à la balance des services, elle a enregistré un déficit de 2,53 milliards de dollars, soit 36 fois de plus que celui du même mois en 2022. Celle des revenus primaires (2,92 milliards de dollars) était inférieure à celle de juin (4,85 milliards de dollars). Le solde positif des revenus de dividendes est passé, quant à lui, de 4,23 milliards à 2,56 milliards de dollars en un mois.En ce qui concerne les investissements directs, ceux des résidents sud-coréens à l’étranger ont bondi de 2,42 milliards de dollars, tandis que les placements financiers des étrangers en Corée du Sud se sont accrus de 1,65 milliard de dollars.