Sommet Séoul-Djakarta : l’Indonésie est un partenaire important pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le sommet entre le chef de l’Etat sud-coréen et son homologue indonésien s’est tenu ce matin au palais présidentiel de Djakarta, en Indonésie.Lors de cette rencontre, Yoon Suk-yeol a déclaré que les deux nations maintenaient des relations remarquables dans divers domaines, dont la politique, la société et la culture. Il a dit espérer rechercher des moyens pour contribuer à la liberté, à la paix et à la prospérité de l’Indopacifique avec le pays d’Asie du Sud-est.Le numéro un sud-coréen a également souligné que Djakarta constituait un partenaire important de Séoul parmi les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). Selon lui, l’Indonésie est un pays leader doté de capacités de croissance économique incroyables, qui promeut le constitutionnalisme basé sur la démocratie libérale et l’économie de marché.Joko Widodo s’est félicité, pour sa part, de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. Avant d’ajouter qu'il a une signification importante dans les liens Séoul-Djakarta.A la suite de leurs retrouvailles, une cérémonie de signature de quatre protocoles d’entente a eu lieu. Ceux-ci visent chacun à promouvoir la coopération dans l’industrie, l’automatisation et les infrastructures agricoles, la création d’un écosystème pour les véhicules électriques et l’alimentation halal.Le président Yoon termine cet après-midi sa visite en Indonésie. Il doit arriver dans la soirée à New Delhi pour le sommet du G20.