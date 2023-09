Déclaration de Jeonju : renforcement de la coopération culturelle Séoul-Pékin-Tokyo

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Culture de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon ont adopté aujourd’hui la « Déclaration de Jeonju 2023 », dans la ville du même nom située dans la province de Jeolla du Nord. Objectif : renforcer leur coopération culturelle.Dans le cadre de la 14e réunion des ministres de la Culture, Park Bo-gyoon, Hu Heping et Keiko Nagaoka ont tenu hier chacun des tête-à-tête, et se sont ensuite retrouvés tous ensemble. C’est une première en quatre ans.Selon le texte adopté, les trois nations renforceront les échanges culturels entre les jeunes et les régions. Elles coopéreront aussi pour résoudre les enjeux internationaux de manière culturelle et assurer un accès équitable à ce domaine. Enfin, elles renforceront les réseaux entre les établissements dédiés et organiseront des événements artistiques et culturels.Le ministre sud-coréen a sollicité, par ailleurs, le soutien de ses homologues à la candidature de Busan pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2030. Il leur a également proposé de lutter ensemble contre le vieillissement démographique et le changement climatique.