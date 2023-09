Météo : week-end idéal même avec la multiplication des nuages

Photo : YONHAP News

La fin de semaine s’annonce agréable au pays du Matin clair, même si les nuages se multiplieront d’ici dimanche. Ce vendredi, l’ensemble du territoire a été ensoleillé, avec quelques nuages toutefois dans le sud-est. Les températures sont sur la continuité de celles de cette semaine. Séoul a enregistré 31°C, Daejeon et l’île méridionale de Jeju 29°C, Gangneung, Daegu et Busan 28°C, entre autres.Ce week-end sera tout aussi radieux avec cependant une multiplication progressive des nuages. Samedi matin, grand ciel bleu sur tout le pays. Ensuite, le nord-ouest et sud-ouest seront légèrement couverts. Dimanche matin, ce sera le tour du littoral sud, de Jeju, de Séoul, de Daegu et de Gangneung. Enfin dans l’après-midi, toute la moitié sud et l’est seront sous un voile gris. Des averses pourraient également avoir lieu sur la province insulaire.Concernant le mercure pour ces deux jours, il oscillera aux alentours de 30°C.