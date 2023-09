Sommet Séoul-New Delhi : Yoon Suk-yeol espère discuter de la coopération de défense et des chaînes d’approvisionnement en Inde

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a fait part de son espoir de discuter avec le Premier ministre indien Narendra Modi du renforcement de la coopération en matière de défense et de chaînes d’approvisionnement. Il doit arriver dans la soirée à New Delhi, la capitale de l'Inde, pour le sommet du G20.Dans une interview accordée au quotidien local The Times of India, le chef de l’Etat a fait savoir qu'ils aborderaient aussi la coopération dans les infrastructures, ainsi que les études conjointes dans le domaine des technologies de pointe, tels que l’espace, l’énergie nucléaire et la biotechnologie, à l’aide du Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF). La paix et la prospérité de l’Indopacifique, y compris la péninsule coréenne, et la collaboration sur la scène internationale seront également à l’ordre du jour.Quant au G20, le numéro un sud-coréen a répondu que son pays travaillerait étroitement avec l’Inde pour résoudre les problèmes liés à l’hémisphère sud. En ce qui concerne la demande de New Delhi qui espère modifier le traité du Partenariat économique régional global en sa faveur, Yoon a mis l’accent sur les investissements des entreprises sud-coréennes dans le pays d’Asie du Sud. D’après lui, la hausse de ces placements financiers dans les industries de pointe indiennes contribuera à la mise en place des politiques visant à développer l’industrie manufacturière locale. Il a ajouté être sûr que la négociation sur l’amélioration de l’accord aboutira à des résultats gagnants-gagnants.