La Corée du Nord organise un défilé de défense civile sans armes stratégiques

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 75e anniversaire de sa fondation, la Corée du Nord a organisé samedi dernier un défilé militaire en présence de Kim Jong-un et de sa fille, Ju-ae. Il s'agit du troisième tenu au nord du 38e parallèle depuis le début de l’année.Dans la nuit du 8 au 9 septembre, une parade de défense civile s'est déroulée sur la place Kim Il-sung à Pyongyang. Sur la même rangée que le leader nord-coréen se trouvaient Ri Pyong-chol, secrétaire du Parti des travailleurs et Park Jong-chon, vice-président de la Commission militaire centrale du parti.Il s’agissait d’un défilé des Gardes rouges ouvriers-paysans, l’équivalent des réservistes en Corée du Sud. Les missiles balistiques et les armes stratégiques ont donc laissé place aux tracteurs-érecteurs-lanceurs (TEL), munis de missiles antichars, et aux camions porte-conteneurs transportant des lance-roquettes multiples.Organisés en bureaux de travail et en unités administratives, les Gardes rouges ouvriers-paysans regroupent 5,7 millions de personnes, soit un quart de la population nord-coréenne.Le pays communiste avait déjà réalisé lors du 73e anniversaire de sa fondation une parade militaire de défense civile, avec pour objectif principal de renforcer l'unité nationale, et non pas de démontrer ses forces militaires au monde entier.La Chine a envoyé une délégation dirigée par Liu Guozhong, vice-Premier ministre du Conseil des affaires de l'Etat. Quant à la Russie, malgré les relations bilatérales plus rapprochées ces derniers temps, elle n'a été représentée que par les Chœurs de l'Armée rouge. Un indice non négligeable lié à l'éventuelle rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine à Vladivostok.