Sommet du G20 : Yoon Suk-yeol promet 2,1 milliards d’euros à l'Ukraine

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat sud-coréen s'est engagé à contribuer au redressement de l’Ukraine à hauteur de 3 000 milliards de wons, soit environ 2,1 milliards d'euros, lors du sommet du G20 tenu ce week-end en Inde.Yoon Suk-yeol a également souligné l'importance de respecter l'ordre international basé sur les normes, dont l'interdiction de l'usage des forces armées. Avant d'appeler à la fin des conflits militaires entre la Russie et l'Ukraine et au retour à la paix dans la région. Ses propos rappelant les principes de la communauté internationale auraient indirectement visé Moscou.Quant au soutien financier destiné à Kyiv, le numéro un sud-coréen a promis 2,1 milliards d'euros, dont 280 millions seront versés l'an prochain sous forme d'aide et plus de 1,8 milliard seront prêtés à partir de 2025 via le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF).Selon Choi Sang-mok, le conseiller présidentiel à l'Economie, c'est un engagement d'autant plus significatif que la Corée du Sud avait surmonté les conséquences de la guerre de Corée.Contrairement au G20 2022 à Bali, la déclaration commune publiée à l’issue de l'édition de cette année n'a pas mentionné explicitement la Russie mais a tout de même souligné que tous les pays devaient « s’abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour chercher à obtenir des gains territoriaux au détriment de l'intégrité territoriale et de la souveraineté politique de tout Etat ».Par ailleurs, le président Yoon a rencontré en tête-à-tête les Premiers ministres chinois et japonais, afin de les inciter à tenir un sommet Séoul-Pékin-Tokyo.Le Bureau présidentiel de Yongsan s'est félicité du développement de nouveaux marchés et du renforcement du leadership global du pays du Matin clair. Des résultats obtenus lors de cette tournée présidentielle en Indonésie et Inde.En revanche, la question du renforcement de la coopération internationale pour contrer le rapprochement militaire entre Pékin et Moscou, évoqué à plusieurs reprises par Yoon lors des sommets de l'Asean et du G20, reste encore difficile à résoudre.