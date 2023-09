Séisme au Maroc : plus de 2 100 morts, Séoul présente ses condoléances

Photo : YONHAP News

Le bilan du terrible séisme de magnitude 7 qui a ravagé le Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi, ne fait que s’alourdir. Hier, à 16h, heure locale, il était de 2 122 morts et 2 421 blessés. Ces chiffres ont été rendus publics le jour même par le quotidien national marocain Le Matin.La province d'Al-Haouz, où se trouve l'épicentre de la secousse, est la région la plus touchée avec 1 351 morts, suivies par les provinces de Taroudant et de Chichaoua, avec 492 et 201 décès, respectivement.Selon le ministère marocain de l'Intérieur, les pertes humaines vont se multiplier, vu le nombre élevé de blessés en état critique et les recherches toujours en cours sur les lieux sinistrés.Le cap des 72 heures, un délai crucial pour retrouver des survivants sous les décombres, s'approche. Les autorités locales ont même mobilisé l’armée pour accélérer les opérations de recherche. Mais, le relief montagneux escarpé et l’état des routes peu favorable freinent l'avancée des secouristes.Le gouvernement sud-coréen a présenté hier ses condoléances au peuple marocain avant de s'engager à une étroite coopération avec Rabat et la communauté internationale.Parmi les 360 sud-Coréens habitant dans le pays d’Afrique du Nord, une dizaine vit à Marrakech, ville située à 83 km au nord-est de l’épicentre. L'ambassade de Corée du Sud au Maroc n'a pas été notifié jusqu'ici de pertes parmi les ressortissants ni les touristes du pays du Matin clair.Suite à ce séisme qui pourrait être le plus important enregistré au Maghreb depuis 1900, le monde entier, y compris la Russie et l'Ukraine, a proposé son aide et fait preuve de solidarité.