Sommet Pyongyang-Moscou : le doute plane autour de la venue de Kim Jong-un en Russie

Photo : YONHAP News

La rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine aura-t-elle lieu ? Alors que le Forum économique oriental (EEF) a ouvert ses portes à Vladivostok hier, aucune information ne filtre concernant un déplacement du leader nord-coréen pour y rencontrer son homologue russe.La liste des responsables de la Corée du Nord invités à l’événement annuel n’a même pas été divulguée. Pourtant, un vol Pyongyang-Vladivostok est prévu aujourd’hui et la sécurité autour de la gare ferroviaire de cette ville située dans l’Extrême-Orient russe a été renforcée.Les médias du pays communiste restent silencieux sur cet éventuel voyage et le potentiel sommet Coré du Nord-Russie. Certains spéculent toutefois que Kim serait parti hier à bord de son train spécial blindé. La radiotélévision publique japonaise NHK a, quant à elle, avancé le même jour, citant un responsable russe, que l’homme fort de Pyongyang pourrait se rendre sur les lieux aujourd’hui. Des sources locales se montrent plus optimistes et affirment que la possibilité de sa venue est élevée. Tout en précisant que la rencontre entre les deux hommes pourrait intervenir après l’EEF, qui se terminera mercredi, ou la semaine prochaine.Poutine doit, pour sa part, arriver dans la journée à Vladivostok et participer demain à la séance plénière du forum annuel.Concertant Kim III, sa dernière apparition en public remonte donc à samedi lors du défilé militaire organisé à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord.