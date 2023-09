Yoon Suk-yeol de retour de sa tournée en Indonésie et en Inde

Photo : YONHAP News

Le président de la République est rentré ce matin après un déplacement de sept jours pour assister aux sommets de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) en Indonésie et du G20 en Inde.Yoon Suk-yeol a pris part successivement aux sommets Corée du Sud-Asean, Asean+3 et celui de l’Asie orientale (EAS). Lors de ces réunions tenues à Djakarta, la capitale indonésienne, il a échangé sur le renforcement de la coopération économique et sécuritaire avec l'Asean et demandé la coordination des réponses des nations la composant face au développement nucléaire et balistique nord-coréen.Le numéro un sud-coréen en a également profité pour appeler au respect des sanctions contre Pyongyang, avant de rappeler la responsabilité des pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies.Ensuite, le président Yoon a participé samedi au sommet du G20 à New Delhi en Inde. Il a présenté les efforts sud-coréens contre le changement climatique et souligné l'importance du respect de « l'ordre international basé sur les normes ». Un soutien financier d’une valeur de 2,1 milliards d’euros a aussi été annoncé.De plus, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a rencontré en tête-à-tête les Premiers ministres chinois et japonais, afin de les inciter à tenir un sommet Séoul-Pékin-Tokyo. Il a également mené des entretiens bilatéraux avec une vingtaine de chefs d’Etat ou de gouvernement pour demander le soutien à la candidature de Busan à l'organisation de l'Exposition universelle 2030.